Die Deutsche Bank treibt ihre Strategie der "Globalen Hausbank" weiter voran und stellt dafür ihren Vorstand neu auf. Eine umfassende Personalrochade soll die nächste Wachstumsphase einläuten - mit besonderem Fokus auf Technologie und internationale Märkte.Stefan Hoops wird zum 1. Mai 2026 in den Konzernvorstand der Deutschen Bank berufen. Hoops bleibt zugleich CEO der Fondstochter DWS und übernimmt zusätzlich das Ressort Vermögensverwaltung von James von Moltke, der die Bank Mitte 2026 verlassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär