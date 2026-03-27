Anleger brauchen derzeit starke Nerven an der Börse. Nach vier Wochen Iran-Krieg ist unklar, in welche Richtung sich der Konflikt entwickelt. Gestern kamen nun auch US-Indizes unter Druck. Aktionären der Deutschen Bank hilft kurzfristig nur noch das Prinzip Hoffnung. Aus historischer Sicht stehen die Chancen im April dabei gar nicht schlecht.Die Unsicherheit im Markt ist nach wie vor hoch, darüber können auch kleinere Erholungstendenzen bei Einzelwerten nicht hinwegtäuschen. Bei der Deutschen Bank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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