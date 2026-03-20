Der Dax nähert sich seinem Wochenfinale. Eine schwierige Handelswoche liegt bislang hinter dem deutschen Leitindex. Der Umstand, dass am heutigen Freitag noch großer Verfallstag an den Börsen ist, sorgt auch nicht unbedingt für eine Beruhigung der Lage. Ohnehin hat der Optimismus in den letzten Tagen und Wochen erheblich gelitten. Zuletzt sorgte die Fed am Mittwoch für einigermaßen Ernüchterung.Die Aktienindizes befinden sich im Spannungsfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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