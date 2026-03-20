Datum der Anmeldung:
16.03.2026
Aktenzeichen:
B3-43/26
Unternehmen:
Danaher Corporation, Washington D.C./USA; beabsichtigter Erwerb sämtlicher Anteile an und Kontrolle über Masimo Corporation, Irvine/CA und Delaware/USA
Produktmärkte:
Gehirnüberwachungssensoren, Patientenmonitore auch für häusliche Anwendungen, Pulsoximeter, Sensoren für Patientenmonitore
16.03.2026
Aktenzeichen:
B3-43/26
Unternehmen:
Danaher Corporation, Washington D.C./USA; beabsichtigter Erwerb sämtlicher Anteile an und Kontrolle über Masimo Corporation, Irvine/CA und Delaware/USA
Produktmärkte:
Gehirnüberwachungssensoren, Patientenmonitore auch für häusliche Anwendungen, Pulsoximeter, Sensoren für Patientenmonitore
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