St. Gallen - Raiffeisen Schweiz erhält mit Basil Heeb einen neuen Verwaltungsratspräsidenten. Der Verwaltungsrat der Genossenschaftsbank schlägt den früheren CEO der Basler Kantonalbank (BKB) an der kommenden Generalversammlung im Juni zur Wahl vor. Der 61-jährige Heeb leitete von 2019 bis Anfang 2025 als CEO die Basler Kantonalbank, derzeit ist er als selbstständiger Unternehmensberater tätig, wie Raiffeisen am Freitag mitteilte. Zuvor war Heeb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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