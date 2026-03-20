Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach den hohen Vortagesverlusten einen ersten Erholungsversuch unternommen. Insgesamt bleibt die Nervosität angesichts des Iran-Kriegs und der sehr unsicheren weiteren Entwicklung aber deutlich erhöht. Zudem sei fraglich, ob ausgerechnet am grossen Verfallstag, an dem es ohnehin zu starken Kursschwankungen kommen kann, eine Stabilisierung gelingt. Bereits am Vortag hätten offenbar einige Anleger die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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