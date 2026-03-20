Gland - Yuh ist erst fünf Jahre alt und hat sich seit dem Launch zur erfolgreichsten Schweizer Finanz-App entwickelt. Dies spiegelt sich auch in den gestern kommunizierten Jahreszahlen der Swissquote-Gruppe wider: Auch in diesem Jahr ist die Yuh-Community stark gewachsen. Die Zahl der Konten stieg um über 100'000 - von 285'878 Ende 2024 auf 399'201 Ende 2025. Gleichzeitig erhöhten sich die Assets under Custody von 2,8 Mrd. CHF auf fast 3,7 Mrd. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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