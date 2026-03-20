Jerusalem - Israel hat in der Nacht zu Freitag mehrere Ziele in Syrien angegriffen. Die israelischen Streitkräfte teilten mit, dass ein Kommandozentrum und Waffen in militärischen Anlagen der syrischen Regierung im Süden des Landes getroffen worden seien.
Der Angriff erfolgte laut Israel, nachdem Zivilisten der drusischen Volksgruppe in Syrien angegriffen worden seien. Die israelischen Streitkräfte erklärten, dass sie Angriffe auf die drusische Minderheit nicht tolerieren und weiterhin "zu deren Verteidigung handeln" würden.
Seit Beginn des Krieges hatten sich israelische Angriffe in der Region fast ausschließlich auf den Iran und die von ihm unterstützte Infrastruktur der Hisbollah im Libanon konzentriert.
Der Angriff erfolgte laut Israel, nachdem Zivilisten der drusischen Volksgruppe in Syrien angegriffen worden seien. Die israelischen Streitkräfte erklärten, dass sie Angriffe auf die drusische Minderheit nicht tolerieren und weiterhin "zu deren Verteidigung handeln" würden.
Seit Beginn des Krieges hatten sich israelische Angriffe in der Region fast ausschließlich auf den Iran und die von ihm unterstützte Infrastruktur der Hisbollah im Libanon konzentriert.
© 2026 dts Nachrichtenagentur