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Bechtle mit positiver Erwartung für 2026



20.03.2026 / 10:00 CET/CEST

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Bechtle mit positiver Erwartung für 2026 Geschäftsvolumen steigt 2025 um 8,1 %

EBT liegt bei 324,2 Mio. €

Guter Cashflow trotz starkem Wachstum in Q4

Dividende stabil bei 0,70 € Neckarsulm, 20. März 2026 - Die Bechtle AG hat einen starken Jahresabschluss gezeigt. Damit konnte das IT-Unternehmen trotz herausfordernder Rahmenbedingungen das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich und im Rahmen der Erwartungen abschließen. Das Geschäftsvolumen kletterte um 8,1 % auf 8.596,1 Mio. €. Fast alle Ländermärkte haben zu diesem Wachstum beigetragen. Aufgrund eines äußerst positiven Softwaregeschäfts blieb die Umsatzentwicklung durch bilanzierungsbedingte Effekte aus IFRS 15 etwas hinter dieser Entwicklung zurück. Der Umsatz stieg um 1,6 % auf 6.405,9 Mio. €. Das Vorsteuerergebnis (EBT) lag bei 324,2 Mio. € und damit im Rahmen der Erwartungen. Zum 31. Dezember 2025 beschäftigte Bechtle 16.360 Menschen. Der Anstieg um 559 Personen gegenüber dem Vorjahr ist ausschließlich akquisitionsbedingt. Überdurchschnittlich hohe Wachstumsraten beim Geschäftsvolumen zeigten unsere Gesellschaften in den Segmenten Benelux und Sonstiges Europa. Auch in Deutschland konnten wir mit 6,4 % deutlich zulegen. Besonders starkes Wachstum verzeichneten wir im vierten Quartal: Im Konzern stieg das Geschäftsvolumen um 16,6 %. Alle Teilsegmente haben dazu beigetragen. Besonders starke Wachstumsraten im Schlussquartal zeigten die Segmente Deutschland und Sonstiges Europa. "Wir sind mit der Entwicklung von Bechtle im Geschäftsjahr 2025 insgesamt zufrieden. Das erste Halbjahr verlief noch sehr verhalten. Insbesondere im vierten Quartal hat Bechtle jedoch eine herausragende Performance gezeigt. Diesen positiven Trend nehmen wir mit in das laufende Geschäftsjahr", so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. Ergebnis im Rahmen der Erwartungen Das Vorsteuerergebnis lag 2025 bei 324,2 Mio. € und damit um 6,0 % unter dem Vorjahr. Damit trifft Bechtle die Erwartungen des Kapitalmarkts und liegt annähernd im Rahmen der eigenen Prognose. Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens hat Bechtle trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen nicht aufgeschoben, was zu einer Erhöhung der Kostenbasis führte. Auch die internationalen Akquisitionen haben unter anderem zu einer Erhöhung der Abschreibungen geführt. Das konnte im Gesamtjahr, trotz einer sehr starken Entwicklung im vierten Quartal mit einem Ergebnisplus von über 20 %, nicht kompensiert werden. Insgesamt hat sich die Kostensteigerung im Jahresverlauf aber etwas abgeflacht. Starke Finanzposition Das Geschäftsmodell von Bechtle zeigt unverändert eine hohe Cashflow-Generierung. Der operative Cashflow lag im Geschäftsjahr 2025 bei 289,8 Mio. €. Das ist umso bemerkenswerter, weil sich ein starkes Jahresendgeschäft eher belastend auf die Cashflow-Entwicklung auswirkt. Mit einer Gesamtliquidität von 452,0 Mio. € hat Bechtle weiterhin genügend Spielraum für zukünftiges Wachstum. Mitarbeitendenzahl steigt moderat Zum 31. Dezember 2025 beschäftigte Bechtle konzernweit 16.360 Mitarbeitende. Der Anstieg um 559 Menschen beziehungsweise 3,5 % ist ausschließlich akquisitionsbedingt. So erklärt sich auch der besonders starke Anstieg im Segment Sonstiges Europa, wo im Berichtsjahr zwei bedeutende Akquisitionen realisiert wurden. Rein organisch sank die Zahl der Mitarbeitenden im Gesamtkonzern leicht um 2,0 %. Bechtle investiert auch weiterhin konsequent in Aus- und Weiterbildung. Zum Jahresende befanden sich 807 junge Menschen in Ausbildung oder in einem dualen Studium. Dividende zeigt Verlässlichkeit und Zuversicht Bechtle verfolgt seit dem Börsengang eine auf Kontinuität ausgerichtete Dividendenpolitik, zahlt seit Börsengang jedes Jahr eine Dividende aus und hat diese noch nie gekürzt. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 und vor allem der deutlichen Belebung im vierten Quartal schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine zum Vorjahr konstante Dividende in Höhe von 0,70 € je Aktie vor. "Eine stabile Dividende trotz eines Ergebnisrückgangs sehen wir als ein starkes Signal der Verlässlichkeit an die Aktionärinnen und Aktionäre. Gleichzeitig soll damit auch unsere Zuversicht hinsichtlich der künftigen Entwicklung unseres Unternehmens zum Ausdruck gebracht werden", so Dr. Thomas Olemotz. Die Ausschüttungsquote liegt bei 38,5 % (Vorjahr: 35,9 %). Optimistischer Ausblick Die gesamtwirtschaftliche Lage ist zu Jahresbeginn 2026 weiterhin angespannt. Aktuell wird für die wichtigsten Länder, in denen Bechtle tätig ist, ein BIP-Wachstum von rund 1 % erwartet. Die geopolitische Lage ist zudem unsicher wie selten, und der IT-Markt ist zu Jahresbeginn von einer Verknappung von Speicherkomponenten betroffen, die bereits zu deutlichen Preiserhöhungen und Lieferproblemen geführt hat. Die Auswirkungen auf die Nachfrage unserer Kunden und deren Bereitschaft zu investieren ist derzeit nicht absehbar. Der Vorstand der Bechtle AG sieht dennoch optimistisch auf das Geschäftsjahr 2026, nimmt aber sehr bewusst auch die beschriebenen Unsicherheiten in seine Überlegungen mit auf. Wir rechnen für das Geschäftsvolumen im laufenden Jahr mit deutlichem Wachstum im Rahmen von 5 % bis 10 %. Der Umsatz wird aufgrund einer weiteren positiven Entwicklung unseres Softwaregeschäfts mit einer Bandbreite von 0 % bis 5 % voraussichtlich weniger stark steigen. Unser Vorsteuerergebnis wird 2026 abgesehen von der operativen Entwicklung auch weiterhin von Investitionen in unsere interne IT und von unseren M&A-Aktivitäten beeinflusst werden. Wir erwarten daher eine positive Entwicklung im Rahmen von 0 % bis 5 %. "Wir rechnen auch für 2026 mit Gegenwind aufgrund der heraufordernden Rahmenbedingungen. Gleichwohl ist unser Anspruch, auch im laufenden Geschäftsjahr profitables Wachstum über dem Marktniveau zu realisieren. Entscheidend dürfte jedoch sein, wie sich im weiteren Jahresverlauf die Versorgungslage für Speicherkomponenten entwickelt", sagt Christian Jehle, CFO der Bechtle AG. Bechtle Kennzahlen Geschäftsjahr 2025 2025 2024 +/- Geschäftsvolumen Tsd. € 8.596.105 7.948.975 +8,1% Deutschland Tsd. € 4.869.258 4.575.496 +6,4% Frankreich Tsd. € 798.255 816.904 -2,3% Benelux Tsd. € 1.285.909 1.174.390 +9,5% Sonstiges Europa Tsd. € 1.642.683 1.382.185 +18,8% Umsatz Tsd. € 6.405.874 6.305.762 +1,6% EBIT Tsd. € 335.296 351.327 -4,6% EBIT-Marge (vom Geschäftsvolumen) % 3,9 4,4 EBIT-Marge (vom Umsatz) % 5,2 5,6 EBT Tsd. € 324.197 345.053 -6,0% EBT-Marge (vom Geschäftsvolumen) % 3,8 4,3 EBT-Marge (vom Umsatz) % 5,1 5,5 Ergebnis nach Steuern der Aktionäre der Bechtle AG Tsd. € 229.211 245.498 -6,6% Unverwässertes Ergebnis je Aktie € 1,82 1,95 -6,6% Operativer Cashflow Tsd. € 289.780 558.151 -48,1%

31.12.2025 31.12.2024 +/- Liquidität1 Tsd. € 452.031 716.202 -36,9% Eigenkapitalquote % 44,9 45,4 Mitarbeitende 16.360 15.801 +3,5%

1 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen Den digitalen Geschäftsbericht 2025 finden Sie unter Geschäftsbericht 2025 . Außerdem steht hier ein PDF Download des Berichts für Sie bereit. Die Präsentation finden Sie hier . Über Bechtle Bechtle ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa. Wir gestalten zukunftsfähige IT-Architekturen - von klassischer IT-Infrastruktur über Digitalisierung, Multi Cloud, Modern Workplace und Security bis Künstliche Intelligenz und Managed Services. Dabei stärken wir gezielt die digitale Souveränität unserer Kunden, indem wir technologische Selbstbestimmung, Transparenz und Resilienz ganzheitlich verankern. Wir bieten zusätzlich intelligente Finanzierungen und die Realisierung nachhaltiger Konzepte wie Circular IT. Mit unseren Tochterunternehmen zählen wir zu den führenden Spezialisten für Business Applications, allen voran PLM und ERP. Unsere Multichannel-Strategie verbindet persönliche Betreuung an über 120 Standorten in 14 europäischen Ländern mit digitalen Services und globaler Zusammenarbeit. Wir sind mit mehr als 16.000 Mitarbeitenden immer in der Nähe unserer Kunden - ob Mittelstand, Konzern oder Public Sector. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2025 lag der Umsatz bei 6,41 Mrd. €. Mehr unter: bechtle.com . Kontakt Investor Relations Corporate Communications & Brand Management Martin Link Sabine Brand martin.link@bechtle.com sabine.brand@bechtle.com Tel.: +49 7132 981-4149 Tel.: +49 7132 981-4115





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