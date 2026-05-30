Mit einem Kursgewinn von +7% war die Bechtle-Aktie am gestrigen Freitag der Spitzenreiter im MDAX und stieg fast auf ein neues 3-Monatshoch. Was steckt hinter dem Kursgewinn des IT-Systemhauses und sollten Anleger auf die Aktie setzen? Eine Bank ist optimistisch Auslöser des gestrigen Kurssprungs waren die Experten der Deutsche Bank Research. Sie nahmen Bechtle im Rahmen der laufenden Investorenkonferenz "dbAccess European Champions Conference" genauer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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