Nemetschek (NEM) hat die endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und dabei die starken vorläufigen Ergebnisse bestätigt, die weitgehend im Einklang mit den Erwartungen von mwb und dem Markt standen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 22,6% in konstanten Währungen [c.c.] auf 1,2 Mrd. EUR, was hauptsächlich auf ein Wachstum von 46,6% yoy c.c. im Build-Segment zurückzuführen ist, bedingt durch die Akquisition von GoCanvas und den Übergang zu Abonnements bei Bluebeam. Das EBITDA der Gruppe erreichte 371 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 31,2% entspricht (+1 Prozentpunkt yoy). Für das Geschäftsjahr 2026 zeigt sich das Management optimistisch, ein Umsatzwachstum von 14%-15% yoy c.c. und eine höhere EBITDA-Marge von 32%-33% zu erzielen. Unserer Ansicht nach ist die derzeitige übermäßige Marktpessimismus bezüglich KI im Vergleich zum SaaS-Geschäftsmodell unbegründet. NEM ist der Anbieter von Softwarelösungen der Spitzenklasse in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Bau (AEC), wo die Nachfrage robust bleibt, da Unternehmen weiterhin die Digitalisierung der gesamten Bauwertschöpfungskette anstreben. Die aktuelle Schwäche des Aktienkurses bietet eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Wir nehmen lediglich geringfügige Anpassungen an unseren kurzfristigen Schätzungen und den langfristigen CAPEX-Annahmen vor, bekräftigen jedoch unsere BUY-Empfehlung mit einem neuen Kursziel von 109,00 EUR (zuvor 125,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nemetschek-se





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