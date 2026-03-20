Die Investoren haben bei Infineon in den ersten Wochen des Jahres einiges an Vorschusslorbeeren verteilt. Auslöser war die Fantasie rund um das boomende Geschäft mit KI-Chips für die Stromversorgung von Rechenzentren. Mit einem scharfen Rücksetzer wurde zuletzt etwas Druck vom Kessel genommen. Die gute Nachricht: Neue Wachstums- und potenzielle Kurstreiber sind in Sicht."Die sehr dynamische Nachfrage bei KI in einem ansonsten verhaltenen Marktumfeld gibt Infineon kräftigen Rückenwind", so Infineon-Vorstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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