Der US-Server-Spezialist Super Micro Computer steht im Zentrum einer juristischen Auseinandersetzung. US-Behörden haben Anklage gegen den Mitgründer Yih-Shyan "Wally" Liaw sowie zwei weitere Führungskräfte erhoben. Der Vorwurf: Ein hochkomplexes Schmuggelsystem, bei dem Hardware im Wert von 2,5 Milliarden Dollar illegal nach China gelangte.Zwischen 2024 und 2025 sollen die Beschuldigten Hochleistungsserver, die mit den begehrten Nvidia-Chips der Typen H200 und B200 bestückt waren, über eine Tarnfirma ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär