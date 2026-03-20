Dr. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner (DJE): Irankonflikt, anhaltender KI-Boom und Rohstoffe

17.03.2026

In der aktuellen Webkonferenz analysieren Moderator Mario Künzel sowie die Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner die wichtigsten Einflussfaktoren für die Kapitalmärkte im Jahr 2026. Im Fokus stehen dabei insbesondere der Irankonflikt, der anhaltende KI-Boom sowie die zunehmende Bedeutung von Rohstoffen.

Das Marktumfeld bleibt anspruchsvoll: Steigende Energiepreise, mögliche Angebotsstörungen bei Öl und Gas sowie deren Auswirkungen auf Inflation, Zinsen und Konjunktur prägen aktuell die Diskussion. Gleichzeitig entwickelt sich Künstliche Intelligenz weiter zu einem zentralen strukturellen Treiber - von Rechenzentren über Halbleiter bis hin zu steigender Nachfrage nach strategischen Rohstoffen.

Vor diesem Hintergrund ordnen die Experten ein, wie belastbar der KI-Boom aus Bewertungs- und Gewinnsicht ist, welche Rolle Rohstoffe im aktuellen Umfeld spielen und ob die Renaissance von Value-Titeln strukturell Bestand haben könnte. Dabei wird auch aufgezeigt, welche Sektoren derzeit besonders profitieren und wo sich Chancen ergeben.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der aktuellen Positionierung des Mischfonds DJE - Zins & Dividende. Dr. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner erläutern, wie das Portfolio derzeit zwischen Aktien, Anleihen und Liquidität ausgerichtet ist und wie sie Chancen und Risiken im aktuellen Marktumfeld gewichten.

Zur Aufzeichnung "Irankonflikt, anhaltender KI-Boom und Rohstoffe"

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das PRIIPs-KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.dje.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.