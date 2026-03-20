Jeff Bezos steht kurz davor, einen 100-Milliarden-Dollar schweren Fonds aufzubauen, und mit diesem massiv in ganz bestimmte Aktien zu investieren. So können sich Anleger schon im Vorfeld positionieren. Jeff Bezos ist als Amazon-Gründer reich und berühmt geworden, doch nun steht sein nächstes Projekt in den Startlöchern. Für Anleger bietet sich wie damals beim E-Commerce-Konzern womöglich eine Chance, mitzuverdienen. Jeff Bezos will eigenen Fonds ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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