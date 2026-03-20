Genf - Die Genfer Privatbank Mirabaud hat im Geschäftsjahr 2025 den Gewinn trotz deutlich geringerer Einnahmen im Zinsengeschäft leicht gesteigert. Die verwalteten Vermögen gingen hingegen leicht zurück. Der Reingewinn der Gruppe belief sich 2025 auf 22,6 Millionen Franken. Das sind 10 Prozent mehr als im Vorjahr, wie Mirabaud am Freitag anhand ungeprüfter Ergebnisse mitteilte. 2024 hatten die Einstellung des Brokerage-Geschäfts und die sinkenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab