Knorr-Bremse hat seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und die vorläufigen Zahlen vollständig bestätigt. Das Jahr wurde mit einer soliden operativen Leistung abgeschlossen, die durch stabile Umsätze, verbesserte Margen, die durch Kostenkontrolle und das BOOST-Programm unterstützt wurden, sowie durch eine Rekord-Cash-Generierung gekennzeichnet ist. Der Auftragseingang und der Auftragsbestand haben sich weiterhin verstärkt, was eine gute Sichtbarkeit für das Geschäftsjahr 2026 unterstützt. Das Unternehmen hat auch seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt und signalisiert damit einen stabilen Ausblick trotz des aktuellen Umfelds. Die Segmenttrends blieben unverändert, wobei die Rail Vehicle Systems der Haupttreiber für Wachstum und Margen aufgrund der starken globalen Nachfrage sind, während die Commercial Vehicle Systems weiterhin unter Druck von schwachen Lkw-Märkten stehen, jedoch mit stabilen Margen, die durch Kostenkontrolle unterstützt werden. Trotz der soliden Leistung belasten makroökonomische Unsicherheiten und eine begrenzte Sichtbarkeit hinsichtlich der nachfragegetriebenen Infrastruktur weiterhin den Ausblick. Daher bestätigen wir unser SELL-Rating mit einem Kursziel von 86,00 EUR. Am 14. April wird das Unternehmen erste Einblicke auf unserer Online-Konferenz German Select geben. Registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/conference/german-select-vii Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/knorr-bremse-ag





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