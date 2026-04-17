Auf der mwb German Select Conference gab Sophia Kursawe, Senior Manager IR, ein Update zu den jüngsten Entwicklungen und dem Ausblick des Unternehmens. Sie hob die starke Positionierung in Brems- und sicherheitskritischen Systemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge hervor. Der Schienenbereich bleibt der Haupttreiber der Rentabilität, unterstützt durch eine langfristige Nachfrage, eine starke Aftermarket-Basis und das "BOOST"-Programm, das die Margenexpansion durch Kostenkontrolle und Portfolio-Optimierung vorantreibt. Die Lkw-Sparte zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung, obwohl das zyklische Umfeld weiterhin schwach bleibt. Ausblickend profitiert der Schienenbereich weiterhin von strukturellen Megatrends wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit, während eine allmähliche Erholung im Lkw-Segment erwartet wird, jedoch mit ungewisser zeitlicher Entwicklung. Strategische Initiativen in M&A, Signaltechnik und Aftermarket-Dienstleistungen unterstützen das Wachstum im mittelfristigen Zeitraum, neben langfristigen digitalen Chancen. Unserer Ansicht nach ist die Stärke im Schienenbereich weitgehend eingepreist, während die Zyklizität im Lkw-Segment ein zentrales Risiko darstellt, was zu einem unattraktiven Risiko-Rendite-Profil führt. Daher bestätigen wir unsere VERKAUFEN-Empfehlung und das Kursziel von 86,00 EUR. Die Aufzeichnung des Roundtables ist hier verfügbar: https://research-hub.de/videos. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/knorr-bremse-ag
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