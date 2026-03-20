Klarna, die weltweit tätige Digitalbank und Zahlungsdienstleisterin, gab heute bekannt, dass die Klarna Card weltweit mittlerweile 5 Millionen aktive Kunden zählt. Dies unterstreicht die rasante Verbreitung des Angebots, da Verbraucher zunehmend auf neue Zahlungsformen umsteigen, die ihnen mehr Kontrolle über ihre täglichen Finanzen bieten.

Die Karte belastet das eigene Guthaben des Kunden für alltägliche Ausgaben und bietet die Möglichkeit, die Kosten für bestimmte Anschaffungen, wie beispielsweise ein großes Haushaltsgerät oder einen Flug, zu staffeln, wenn dies sinnvoll ist. Das Ergebnis ist eine Karte, die eine echte Ausgabenkontrolle ermöglicht, ohne die langfristigen Verbindlichkeiten, die mit herkömmlichen Kreditkarten einhergehen.

Das Wachstum der Karte wird durch das Treueprogramm von Klarna weiter gestärkt. Das Programm bietet erstklassige Vorteile wie Zugang zu Flughafen-Lounges, Reiseversicherungen und Lifestyle-Abonnements ohne dass die Nutzer Schulden machen, Mindestumsätze erreichen oder ihre Salden revolvierend finanzieren müssen. Indem Klarna alltägliche Ausgaben von Prämien trennt, stellt das Unternehmen das Modell mit zahlreichen Auflagen in Frage, auf das sich traditionelle Banken seit langem stützen.

"Die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Modell durchsetzt, zeigt deutlich, wie sich die Art und Weise verändert, wie Verbraucher ihre täglichen Ausgaben verwalten möchten", sagte David Sandström, Chief Marketing Officer bei Klarna. "Sie entscheiden mit ihrem Geldbeutel und wünschen sich Kontrolle und Flexibilität in einer einzigen Karte. Im Gegensatz zu herkömmlichen Banken bietet Klarna den Kunden die Wahl, sofort zu bezahlen oder die Zahlung zu staffeln: für jede Situation die passende Lösung."

Die Klarna Card ist mittlerweile in 16 Ländern erhältlich von Paris bis Stockholm, von London bis Los Angeles und entwickelt sich zu einem zentralen Zugangspunkt für das umfassende Angebot an Zahlungs- und Bankdienstleistungen von Klarna. Im Zuge der Expansion der Karte in neue Märkte positioniert sich Klarna als globale Digitalbank, die den Verbrauchern wieder die Kontrolle über ihre Ausgaben zurückgibt.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 118 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetz von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer künftigen finanziellen Entwicklung, unserer Aktienstruktur und den damit verbundenen Prozessen, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen, unseren Marktchancen sowie unseren operativen Plänen, einschließlich des Ausgangs von Rechtsstreitigkeiten. Begriffe wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "könnten", "könnte", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf:

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Wettbewerb und technologische Entwicklungen;

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Lizenzanforderungen;

Unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus unseren Finanzierungsvereinbarungen zu erzielen;

Kreditrisikomanagement und Verfügbarkeit von Finanzmitteln;

Allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Marktvolatilität; und

Unsere Fähigkeit, in neue Märkte und Produktbereiche zu expandieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf den uns derzeit vorliegenden Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen prüfen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Kategorie: Anlegernachrichten

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