Mercedes-Benz Trucks kündigt an, in der zweiten Jahreshälfte mit den ersten Kundenerprobungen von MCS-tauglichen eActros 600 zu beginnen. Die Elektro-Lkw sollen dazu im realen Transportbetrieb eingesetzt werden - und zwar in der eigenen Inbound-Logistik. Seit dem Serienstart des eActros 600 im November 2024 hat Mercedes-Benz Trucks in seinen elektrischen Flaggschiff-Lkw einen Platzhalter verbaut, an dessen Stelle nachträglich ein optionaler MCS-Port ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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