Der DAX startet wieder schwächer in den Donnerstag und rutscht zum Auftakt unter 24.000 Punkte. Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wirkt brüchig - und die Märkte reagieren sofort über den Ölpreis: Brent zieht wieder Richtung 100 Dollar an. Damit bleibt der Nahost-Konflikt das marktbestimmende Thema, parallel rücken US-Berichtssaison sowie Inflation und Zinspfad der Notenbank in den Fokus. Auf Unternehmensseite im Check: Daimler Truck, MTU, Salzgitter, Siemens, TKMS und TUI.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär