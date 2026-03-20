HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 119 auf 123 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2027 und 2028 nach den jüngsten Quartalszahlen erhöht, schrieb Paul Sidney am Donnerstagnachmittag. Er ist zunehmend optimistisch, dass die Briten sich in ihren wichtigsten Märkten gut entwickeln, und traut ihnen in den kommenden Jahren eine Trendwende hin zu einem deutlichen Wachstum der Barmittel sowie der Dividenden zu. Die Bewertung innerhalb der europäischen Branche bleibe günstig./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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