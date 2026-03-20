FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.03.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS CVS GROUP WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 1340 PENCE - BERENBERG RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 123 (119) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 115 (114) P. - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 185 (175) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 1850 (2000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JET2 PRICE TARGET TO 1457 (1596) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 640 (700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 640 (700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 370 (320) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1600 (1400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 850 (800) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 440 (470) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 250 (230) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES BP TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 565 (430) PENCE - JEFFERIES CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 445 (460) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2770 (2800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3100 (3200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 7030 (7220) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 245 (224) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ANTOFAGASTA TO 'UNDERPERF,' (SECTOR PERF,) - PRICE TARGET 2800 (3600) PENCE - RBC CUTS CENTRAL ASIA METALS TO 'UNDERPERF,' (SECTOR P,) - RBC RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 160 (135) PENCE - 'SECTOR PERFORM'
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