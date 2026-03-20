In Polen soll ein Solarpark mit 722 Megawatt Leistung entstehen, der direkt an das 400-kV-Hochspannungsnetz angeschlossen wird. Laut dem Generalunternehmer des Projekts Goldbeck Solar Polska soll es sich um das bisher größte Solarprojekt in Europa handeln. Goldbeck Solar Polska, Spezialist für den schlüsselfertigen Bau von Solarparks und Großbatterien, hat den Auftrag für das größte Solarkraftwerk Europas erhalten. Das Projekt Sidlowo-Kikowo-Dobrowo in der Woiwodschaft Westpommern in Polen wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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