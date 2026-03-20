© Foto: Marcus Brandt - dpaDer Rüstungszulieferer Vincorion feiert am Freitag seinen Börsengang und betritt den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktie startet mit einem kräftigen Kursplus.Vincorion hat sich auf Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungstechnologien spezialisiert. Das Unternehmen aus Wedel bei Hamburg hat 20,3 Millionen Aktien zu einem Preis von 17,00 Euro je Aktie angeboten. Mit einem ersten Kurs von 19,30 Euro je Aktie notiert die Aktie rund 14 Prozent über dem Angebotspreis und bringt dem Unternehmen eine Marktbewertung von etwa 965 Millionen Euro ein. Mit einer möglichen Greenshoe-Option beläuft sich das Gesamtvolumen des Börsengangs auf rund 345 Millionen Euro. Nach dem …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE