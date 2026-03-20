Die freenet AG liefert keine Überraschungen - und genau das dürfte vielen Anlegern gefallen. Der Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter hat seine bereits im Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen für 2025 bestätigt und bleibt auch bei Dividende und Ausblick für 2026 auf Linie. In einem Marktumfeld voller Unsicherheiten ist das ein Signal, das für Stabilität steht - ein Faktor, der gerade bei dividendenstarken Nebenwerten zunehmend gefragt ist. Keine Überraschungen - aber genau das ist die Botschaft Mit der Feststellung des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 hat freenet die vorläufigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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