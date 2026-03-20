Original-Research: PVA TEPLA AG - von Montega AG



20.03.2026 / 11:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu PVA TEPLA AG Unternehmen: PVA TEPLA AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.03.2026 Kursziel: 30,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Starke Auftragsdynamik setzt sich in Q1 fort - Umsatzvisibilität verlagert sich auf 2027



PVA TePla hat gestern die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 zusammen mit dem Ausblick für 2026 vorgelegt. Dabei wurden die vorläufigen Zahlen bestätigt und ein sehr starker Jahresauftakt hinsichtlich des Metrologie-Auftragseingangs hervorgehoben. Während das Jahr 2025 noch durch Projektverzögerungen belastet war, unterstreichen die anhaltende Auftragsdynamik und die steigende Visibilität über 2026 hinaus den intakten Wachstumspfad.



Projektverzögerungen im Segment Semiconductor Systems führen zu Rückgang in Top und Bottom Line: Der Konzernumsatz sank im vergangenen Jahr auf 244,3 Mio. EUR (-9,6% yoy), bei einem EBITDA von 25,3 Mio. EUR (EBITDA-Marge: 10,4%, -7,3PP yoy). Dies spiegelt eine geringere Kapazitätsauslastung sowie fortlaufende Investitionen in R&D und den Aufbau von Service-Hubs wider. Segmentseitig konzentrierte sich die Schwäche vor allem auf den Bereich Semiconductor Systems, wo der Umsatz u.a. aufgrund des schwachen Auftragseingangs in 2024 sowie durch Projektverschiebungen um -16,5% yoy auf 156,6 Mio. EUR zurückging und die EBITDA-Marge aufgrund von Unterauslastung signifikant auf 14,6% sank (-6,8 PP yoy). Im Gegensatz dazu zeigte sich der Bereich Industrial Systems resilient und steigerte den Umsatz um +6,2% yoy auf 87,6 Mio. EUR, gestützt durch eine starke Nachfrage in den Endmärkten Energy und Aerospace. Mit Blick auf den Auftragseingang konnten beide Segmente einen signifikanten Anstieg verzeichnen (+77,7% ggü. Vorjahr), der sich im Verlauf des Jahres stetig verbesserte und in Q4 zuletzt über 90 Mio. EUR erreichte. Semiconductor Systems erreichte dabei für FY2025 eine Book-to-Bill-Ratio von ca. 1,2, was auf eine Rückkehr der Wachstumsdynamik hindeutet. Ab dem ersten Quartal 2026 wird PVA TePla auf eine neue Segmentstruktur ('Metrology" und 'Material Solutions") umstellen, um die zugrunde liegenden Unterschiede in den Produktgruppen besser abzubilden.



Auftragsdynamik hält Anfang 2026 an: Das starke Momentum beim Auftragseingang aus dem zweiten Halbjahr 2025 hat sich im ersten Quartal 2026 fortgesetzt, insbesondere im Bereich Metrologie, wo der Auftragseingang YTD rund 50 Mio. EUR erreichte. Dabei ist hervorzuheben, dass PVA erste Aufträge im Zusammenhang mit HBM (High Bandwidth Memory)-Anwendungen sichern konnte. Hier werden die akustischen Metrologiesysteme eingesetzt, um kritische Defekte im Advanced Packaging zu erkennen, was u.a. für Hochleistungs-Datenzentren relevant ist. Das Management betont jedoch, dass die Realisierung eines Teils dieser Aufträge erst für 2027 geplant ist. Diese Vorlaufzeiten übersteigen das im Metrologie-Sektor übliche Maß von 4-6 Monaten deutlich, da der Kunde sich durch die Order Produktionskapazitäten frühzeitig sichern wollte. Hinzu kommen die langen Vorlaufzeiten (12 bis 18 Monate) im Segment Material Solutions, die den Auftragseingang im zweiten Halbjahr 2025 dominierten und ebenfalls größtenteils erst ab 2027 verumsatzt werden. Infolgedessen bleibt das kurzfristige Umsatzwachstum moderat, während die Visibilität für 2027 dank eines wachsenden Auftragsbestands deutlich zugenommen hat.



Fazit: PVA TePla befindet sich weiterhin in einer Zwischenphase, die von einem moderaten Umsatzwachstum bei gleichzeitig verbesserter Auftragslage geprägt ist. Für die Erfüllung der Guidance 2026 sind noch weitere signifikante Auftragseingänge in H1 notwendig, während die Visibilität ab 2027 deutlich steigt. Wir passen unsere Prognosen leicht an, bestätigen jedoch unser Kursziel von 30,00 EUR sowie die Kaufempfehlung.







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