Bern - Die Schweizer Schokoladenbranche hat 2025 deutlich weniger Tafeln, Pralinen und andere Produkte verkauft, gleichzeitig aber mehr umgesetzt. Grund dafür sind die Preisaufschläge für Produkte, um die stark gestiegenen Rohstoffkosten aufzufangen. Die insgesamt abgesetzte Menge an Schweizer Schokolade schrumpfte gegenüber dem Vorjahr um 7,9 Prozent auf 192'548 Tonnen, teilte der Verband Chocosuisse am Freitag mit. Dabei waren sowohl die Verkäufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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