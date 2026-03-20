Novo Nordisk hat am Donnerstag einen weiteren Zulassungserfolg erringen können. Die Dänen erhielten von der US-Arzneimittelbehörde FDA grünes Licht für höher dosiertes Wegovy. Das Medikament dient dazu, überschüssiges Körpergewicht zu reduzieren und die Gewichtsabnahme langfristig zu halten. Wegovy HD soll ab April in den USA als Einzeldosis-Pen verfügbar sein.Die Aktie von Novo Nordisk konnte kurzzeitig zulegen, musste die Gewinne aber direkt wieder abgeben. Für eine nachhaltige Trendwende muss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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