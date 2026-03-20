Die Aktie von Rheinmetall ist zuletzt stark unter Druck geraten. Doch bietet diese Phase der Kursschwäche eine einmalige Kaufchance für Schnäppchenjäger? Das sagen die Experten. Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall befindet sich deutlich von ihren Höchstständen entfernt, und das trotz eines immer weiter steigenden Verteidigungsbedarfs sowie wachsender globaler Konflikte. Doch kann diese Situation jetzt eine potenzielle Kaufchance für Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE