Lausanne - Rhonexum, ein Startup für Kryoelektronik, hat in einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde 867'500 Euro (1 Million US-Dollar) eingesammelt, um die Produktentwicklung voranzutreiben und mit der Vermarktung seines ersten Produkts zu beginnen, das die Entwicklung skalierbarer Quantencomputer für erste Kunden vorantreiben soll. Die Finanzierungsrunde wurde von QDNL Participations angeführt, unter Beteiligung von Venture Kick. Das Unternehmen hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab