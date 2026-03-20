Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zunächst zu einem Erholungsversuch angesetzt. Im Handelsverlauf trübte sich die Stimmung aber stetig ein und er gab die Gewinne wieder vollständig ab. Für etwas Entspannung haben anfänglich die Aussagen von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu gesorgt, wonach keine weiteren Energieinfrastrukturen im Iran angegriffen werden sollen. Ansonsten will Israel die Angriffe auf militärische Ziele im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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