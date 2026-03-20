UI hat eine anständige Ergebnismitteilung für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, mit Umsätzen von 6,10 Mrd. EUR (+1,9 % im Jahresvergleich) und einem bereinigten EBITDA von 1,28 Mrd. EUR (+2,4 % im Jahresvergleich), die beide leicht hinter den Konsensschätzungen zurückblieben. Die segmentalen Ergebnisse waren gemischt, wobei Business Access und Consumer Applications ein besser als erwartetes bereinigtes EBITDA erzielten, während Consumer Access und Business Applications hinter den Erwartungen zurückblieben. Das bereinigte EBIT fiel um 1,9 % im Jahresvergleich auf 585 Mio. EUR, da die Kosten im Zusammenhang mit dem Mobilfunknetz von 1&1 und dem Ausbau des Glasfasernetzes weiterhin die Rentabilität belasteten. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Management einen Anstieg der vergleichbaren Umsätze um 2,4 % im Jahresvergleich auf ca. 6,25 Mrd. EUR und rechnet damit, dass das bereinigte EBITDA etwa 1,45 Mrd. EUR erreichen wird, was einem Wachstum von 13 % im Jahresvergleich entspricht - im Einklang mit den aktuellen Konsenserwartungen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 unterstreichen die widerstandsfähige operative Leistung von UI. Langfristig sollte der Ausbau des proprietären Netzwerks von 1&1 ein gutes Margenpotenzial bieten. Bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung zu den Gerüchten über mögliche Gespräche von Telefónica über eine Übernahme von 1&1. Wir halten unsere langfristigen Schätzungen weitgehend aufrecht, erhöhen jedoch die Einstufung auf BUY (von HOLD) mit einem unveränderten Kursziel von 30,00 EUR, da ein moderates Aufwärtspotenzial besteht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/united-internet-ag





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