Seit Mitte Dezember 2025 geht es mit der Tesla-Aktie langsam, aber immer weiter bergab. Auch am Donnerstag hat sie -3% eingebüßt auf 380,30 US$ und vorbörslich leuchtet es erneut rot. Trauen Anleger Zampano Elon Musk und seinen vollmundigen Versprechen nicht mehr? Kühne Pläne... Wenn man sich der Tesla-Aktie nähern und ihre im Prinzip irrwitzige Bewertung mit einem Forward-KGV von 268 nachvollziehen will, dann muss man zunächst eines verstehen: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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