Berlin - Die Bundesregierung hält sich mit Blick auf eine mögliche deutsche Beteiligung an Sicherungsmaßnahmen in der Straße von Hormus weiter alle Optionen offen. "Das ist natürlich dann der Teil, den wir uns überlegen, wenn es soweit ist, und da kann und will ich jetzt von dieser Stelle nicht spekulieren", sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums am Freitag der dts Nachrichtenagentur.



Als Bundeswehr habe man verschiedene Fähigkeiten, die dann auch über die verschiedenen Teilstreitkräfte wirken, wie man unterstützen oder auch agieren könne. Das gelte auch ganz allgemein und nicht unbedingt nur bezogen auf den möglichen Einsatz im Nahen Osten. Derzeit befinde man sich weiter im Austausch und man werde schauen, wie man mit welchen Fähigkeiten unterstützen könne, wenn es soweit käme, so die Sprecherin.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte in der Nacht zum Freitag nach dem EU-Gipfel bekräftigt, dass sich auch Deutschland an entsprechenden Sicherungsmaßnahmen in der für die weltweite Energieversorgung enorm wichtigen Meerenge beteiligen könnte. Seine Bedingung ist aber, dass zuerst die Kampfhandlungen abgeschlossen sind.





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