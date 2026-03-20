China wird die bestehenden Mehrwertsteuer-Exportvergünstigungen für Photovoltaik-Module am 1. April abschaffen. Zudem steigen die Preise von wichtigen Rohstoffen wie Aluminium und Silber. Daher rechnet 1Komma5° in den kommenden Monaten mit einem deutlichen Preisanstieg bei Solarmodulen. Der Photovoltaik-Anbieter 1Komma5° hat eine Prognose für die Preisentwicklung bei Solarmodulen veröffentlicht. Das Unternehmen rechnet mit einem Preisanstieg von 15 bis 20 Prozent in den kommenden Monaten. China, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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