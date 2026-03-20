Zürich - Rivia, ein in Zürich ansässiges Startup, das sich auf KI-gestützte Analysen und die Dateninfrastruktur für klinische Studien für Biotech-Unternehmen spezialisiert hat, gab eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen Euro (15 Millionen US-Dollar) bekannt, um das Teamwachstum zu beschleunigen, die Produktentwicklung voranzutreiben und seine internationale Präsenz, insbesondere in den USA, auszubauen. Die Finanzierungsrunde wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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