Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Freitag leicht nachgegeben. Vor dem Wochenende lehnten sich Marktteilnehmer nicht allzu weit aus dem Fenster, um nicht von Nachrichten aus der Golfregion auf dem falschen Fuss erwischt zu werden. «Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben dazu geführt, dass bislang abseits gehaltene Liquidität aus anderen Märkten in Geldmarktanlagen umgeschichtet wird», merkte Anlageexpertin Debbie Cunningham ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab