Lanxess hat ein schwaches Geschäftsjahr 2025 geliefert, das von einem herausfordernden operativen Umfeld geprägt war, das durch gedämpfte Nachfrage, anhaltenden Preisdruck und strukturell hohe Kosten in Europa gekennzeichnet ist. Diese Faktoren belasteten Volumen, Margen und die Gesamtprofitabilität, trotz laufender Lanxess hat ein schwaches GJ25 abgeliefert, was das schwierige operative Umfeld widerspiegelt. Gedämpfte Nachfrage, anhaltender Preisdruck und strukturell hohe europäische Kosten belasteten Volumina, Margen und die Profitabilität insgesamt trotz laufender Effizienzmaßnahmen. Auch im Q4 blieb die Dynamik verhalten, und das Management erwartet, dass das operative Umfeld mindestens bis H2 26 schwach bleibt. Für das bereinigte EBITDA stellt das Management EUR 450 Mio. bis EUR 550 Mio. in Aussicht, was am Mittelpunkt einem Rückgang von 2% yoy entspricht und unter dem Konsens liegt. Um dem Margendruck entgegenzuwirken, verschärft das Unternehmen seine Kostensenkungsmaßnahmen weiter und peilt nun strukturelle Einsparungen von insgesamt rund EUR 150 Mio. bis zum Ende des GJ28 an. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, die Verschiebung des Verkaufs des Lanxess Anteils am Envalior JV an Advent sowie die daraus resultierende Herabstufung durch Moody's von Baa3 auf Ba1 haben zu einer deutlichen Kurskorrektur geführt. Die aktuell niedrige Bewertung bietet eine attraktive Gelegenheit, sich in die etwas verzögerte, aber aus unserer Sicht bevorstehende Erholungsgeschichte des Unternehmens einzukaufen. Wir bestätigen unser BUY Rating mit einem angepassten Kursziel von EUR 17,00 je Aktie zuvor EUR 23,00.Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lanxess-ag





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