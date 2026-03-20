Amazon plant offenbar eine überraschende Änderung seines wichtigsten Shopping-Events: Der Prime Day könnte 2026 erstmals nicht im Juli stattfinden. Dafür gibt es allerdings sogar mehrere gute Gründe. Doch vor allen Händler:innen würde der Termin in Zugzwang bringen. Medienberichten zufolge könnte Amazon seinen Prime Day in diesem Jahr vorziehen und schon im Juni stattfinden statt wie üblich im Juli. Wie unter anderem die Plattform Mashable und der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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