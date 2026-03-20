Linz (www.anleihencheck.de) - Die SNB hat den Leitzins trotz der jüngsten Frankenstärke erneut bei 0% belassen und signalisiert gleichzeitig erhöhte Bereitschaft zu Deviseninterventionen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hintergrund sei die starke Aufwertung des als "sicheren Hafen" geltenden Frankens im Umfeld der Nahost Eskalation, die die Notenbank bremsen möchte, um die exportorientierte Wirtschaft nicht weiter zu belasten. Eine Rückkehr zu Negativzinsen halte die SNB weiterhin für unwahrscheinlich. Mit den steigenden Energiepreisen rechne die SNB kurzfristig mit etwas höherem Inflationsdruck und hob ihre Prognose für 2026 leicht an. Mittelfristig bleibe das Preisumfeld jedoch moderat - auch wegen des starken Frankens, der Importe verbillige und die Teuerung dämpfe. (20.03.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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