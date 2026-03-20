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Pepsi Global stellt "Pepsi Football Nation" vor - eine neue globale Plattform, die die Fußballkultur über die 90 Minuten hinaus feiert



20.03.2026 / 12:55 CET/CEST

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Pepsi Football Nation ist eine globale Plattform, die Fankultur, Partnerschaften und Markenaktivierungen abseits des Spielfelds in den Mittelpunkt stellt.

Aufbauend auf einer über 50-jährigen Tradition verbindet "Pepsi Football Nation" Fans verschiedener Vereine, Länder und Kontinente durch ihre gemeinsame Liebe zum Fußball.

Die Plattform bündelt die Fußballpartnerschaften und Inhalte von Pepsi in den Bereichen Digital, Social Media, Einzelhandel und Live-Markenerlebnisse. LONDON, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- Pepsi Global gibt heute den Start von "Pepsi Football Nation" bekannt, einer globalen Plattform, die darauf abzielt, die Fußballkultur von Rio de Janeiro bis London in den Alltag zu integrieren. Seit mehr als fünfzig Jahren ist Pepsi Teil der entscheidenden Momente im Fußball. Von Weltklasse-Turnieren und Stadionveranstaltungen wie der UEFA Champions League und der von Pepsi präsentierten Kick Off Show bis hin zu lokalen Wettbewerben - die Marke war stets Teil der Momente, die den Fans am meisten am Herzen liegen. Fußball verbindet Menschen auf der ganzen Welt und schafft Gemeinschaften, die durch Glauben, Rivalität, Rituale und gemeinsame Leidenschaft verbunden sind. Es ist diese globale Gemeinschaft, die Pepsi zu seinem neuesten Kapitel im Fußball inspiriert. Der Einfluss des Fußballs reicht weit über die neunzig Minuten auf dem Spielfeld hinaus. Er lebt in der Vorfreude vor dem Anpfiff, in den Traditionen, die den Glauben stärken, in den Gesprächen, die noch lange nach dem Schlusspfiff weitergehen, und in den Ritualen, die in den Alltag eingewoben sind. Mit diesem Verständnis bündelt Pepsi alle seine Fußballaktivitäten unter dem Dach von "Pepsi Football Nation", geleitet von einem Ziel: Pepsi feiert, wie sich Fußball auf der ganzen Welt anfühlt. Die Plattform spiegelt wider, dass Fußball ebenso sehr von Kultur undVerbundenheit geprägt ist wie von Leistung. Pepsi Football Nation feiert die Fangemeinde in all ihren Ausdrucksformen. Sie würdigt Gesänge, die über Generationen weitergegeben werden, Rituale vor dem Spiel, Debatten, die bis spät in die Nacht dauern, Rivalitäten, die Freundschaften auf die Probe stellen, und die gemeinsamen Momente, die Fans wieder zusammenbringen. Das sind die Erlebnisse, die definieren, wie das Spiel wirklich gelebt wird. Im Mittelpunkt der Plattform stehen die Spieler, die den modernen Fußball prägen. Pepsi verfügt über einen dynamischen globalen Kader, der das Talent, das Selbstbewusstsein und den kulturellen Einfluss widerspiegelt, die den Fußball vorantreiben. Sie repräsentieren eine Generation, in der herausragende Leistungen auf dem Spielfeld mit einer Präsenz außerhalb des Spielfelds einhergehen. Zusammen schaffen diese Initiativen ein vernetztes Ökosystem, das widerspiegelt, wie Fans den Fußball jeden Tag erleben. Die Aufregung vor einem Spiel, die emotionalen Höhen und Tiefen während des Spiels, die unvergesslichen Momente, die zu Geschichten werden, und die Gespräche, die den Geist des Spiels noch lange nach dem Schlusspfiff am Leben erhalten. Pepsi Football Nation vereint globale Reichweite und lokale Leidenschaft in einer gemeinsamen Feier der Fußballkultur, wo auch immer das Spiel gespielt und wie auch immer es erlebt wird. Eugene Willemsen, Chief Executive Officer, International Beverages bei PepsiCo, sagt: "Seit mehr als fünf Jahrzehnten steht Pepsi im Mittelpunkt der globalen Fußballkultur und bringt das Spiel über den Platz hinaus in die Welt der Musik, der Unterhaltung und der Fandom-Kultur. Da der Fußball weiter wächst und ein immer vielfältigeres Publikum anzieht, besteht unsere Chance nicht nur darin, in diesem Sport präsent zu sein, sondern auch die emotionale Energie zu steigern, die ihn unvergesslich macht. Pepsi Football Nation ist unser nächster Schritt: eine Plattform, die die Leidenschaft, die Persönlichkeit und die gemeinsamen Erlebnisse feiert, die Fans überall verbinden. Sie spiegelt unser Engagement wider, kulturelle Wirkung zu erzielen und tiefere Verbindungen zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu schaffen." Pepsi Football Nation erweckt den Fußball durch vielfältige Ausdrucksformen zum Leben. Von stets verfügbaren digitalen und sozialen Inhalten, die auf Fan-Gesprächen, Humor und kultureller Relevanz basieren, bis hin zu hymnenbasiertem Storytelling, inspiriert von den Gesängen und Liedern, die Teil der Fußballkultur sind, hebt die Plattform echte Fan-Stimmen durch Kooperationen mit Creators und Influencern hervor. Sie verstärkt Essens- und Mahlzeitenmomente, in denen Pepsi ein Begleiter der Spieltagserlebnisse ist, und erstreckt sich auf Aktivierungen im Laden und auf Verpackungen, die alltägliche Pepsi-Momente in Feierlichkeiten des Spiels verwandeln. Folgen Sie Pepsi auf Instagram , Facebook , TikTok , und YouTube für die neuesten Nachrichten über Pepsi Football Nation und die Marke. Informationen zu PepsiCo PepsiCo-Produkte werden von Verbrauchern mehr als eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt genossen. PepsiCo erzielte 2025 einen Nettoumsatz von fast 94 Milliarden US-Dollar, getragen von einem sich ergänzenden Portfolio aus Getränken und Convenience-Produkten, zu dem Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker und SodaStream gehören. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele Kultmarken, die jeweils einen geschätzten jährlichen Einzelhandelsumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielen. PepsiCo wird von unserer Vision geleitet, der weltweit führende Anbieter von Getränken und Convenience-Produkten zu sein, indem wir mit pep+ (PepsiCo Positive) erfolgreich sind. pep+ ist unsere strategische End-to-End-Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie stellt und darauf abzielt, Wachstum voranzutreiben und eine stärkere, widerstandsfähigere Zukunft für PepsiCo und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com , und folgen Sie X (Twitter) , Instagram , Facebook , und LinkedIn @PepsiCo. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937284/Pepsi_Football_Nation.jpg

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