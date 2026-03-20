Swisssolar rechnet mit einer Verdopplung der installierten Batteriespeicherkapazität noch in diesem Jahr. Damit das Wachstum anhält, fordert der Verband im Batteriemonitor 2026 unter anderem dynamische Tarife und eine nationale Speicherstrategie. *]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-WEB:b88ba278-7c6a-473d-8543-014b23a2085f-6" data-testid="conversation-turn-2" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant"> Der Schweizer Branchenverband Swissolar hat seinen Batteriemonitor 2026 veröffentlicht und prognostiziert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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