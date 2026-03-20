In seiner Frühjahrskonjunkturumfrage ermittelt der Dachverband ZVEH für das Jahr 2025 deutliche Auftrags- und Umsatzrückgänge seiner Mitgliedsunternehmen bei Photovoltaik und Speichern. Auch bei Elektroauto-Ladepunkten ist die Geschäftsentwicklung nicht gut, nur Wärmepumpen bringen Wachstum. Auch dies sieht der Verband aber durch die Politik der Bundesregierung gefährdet. Photovoltaik bezeichnet der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) inzwischen als "früheres Wachstumsfeld", das gleiche gilt für Batteriespeicher. Die vom Verband in seiner Frühjahrsumfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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