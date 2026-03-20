NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Börsen drohen am Freitag weitere Kursabschläge. Angesichts einer fehlenden Deeskalation im Iran-Krieg und anhaltend hoher Ölpreise bleiben die Anleger vorsichtig.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent tiefer auf 45.876 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG 0,5 Prozent im Minus bei 24.237 Punkten. Trotz der zwischenzeitlichen Erholung am Montag und Dienstag zeichnen sich nach der jüngsten Schwäche für die Woche damit Verluste von 1,5 beziehungsweise 0,6 Prozent ab.

Der Markt sei zu Beginn des Kriegs vor gut drei Wochen irrtümlich von einem nur kurzen Konflikt ausgegangen, kommentierte David Kruk, Leiter des Handels beim Vermögensverwalter La Financière de l?Echiquier in Paris. "Die Stimmung unter den Anlegern hat sich eindeutig in Richtung einer pessimistischeren Haltung verschoben." Dafür spricht auch das charttechnische Bild bei den großen US-Indizes, die inzwischen allesamt unterhalb ihrer 200-Tage-Durchschnittslinien notieren.

Dagegen konnten sich die Anteilseigner von Fedex schon vorbörslich über ein Kursplus von 7,8 Prozent auf knapp 384 US-Dollar freuen. Damit würden sich die Aktien weiter ihrem Rekordhoch von 392,86 Dollar von Ende Februar nähern. Der Logistikkonzern präsentierte einen starken Quartalsbericht und hob trotz der kriegsbedingten wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie der US-Zollpolitik sein Gewinnziel für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr an. Grund für die erhöhte Prognose sind die Fortschritte beim Netzwerk-Umbau sowie beim Sparprogramm. Mehrere Analysten hoben ihre Kursziele an./gl/stk

US31428X1063, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711