ROUNDUP: Bechtle warnt vor Speicherchipkrise - Aktie rutscht weiter ab

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle setzt sich nach dem zuletzt holprigen Geschäft auch für 2026 verhaltene Ziele wegen der kritischen Versorgungslage bei Speicherchips. Vor allem bei den Ergebniszielen sei der Vorstand zurückhaltend vorgegangen, sagte Konzernchef Thomas Olemotz am Freitag in einer Pressekonferenz. Aktuell sei es wegen der Liefersituation und der Preisentwicklung auf dem Markt von Speicherchips seriös, keine konkreten Szenarien für den Jahresverlauf zu machen. Als großer Anbieter mit strategischen Beziehungen zu seinen Kunden könne Bechtle aber auch profitieren. Die zuletzt ohnehin gebeutelte Aktie rutschte im MDax deutlich ab.

ROUNDUP/Sparprogramm und Netzumbau: Fedex erhöht Gewinnprognose - Aktie legt zu

MEMPHIS - Der US-Logistikkonzern Fedex hat trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Kriege im Nahen Osten und der Ukraine sowie der US-Zollpolitik die Gewinnerwartung für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr erhöht. Grund für die erhöhte Prognose sind die Fortschritte beim Netzwerk-Umbau sowie beim Sparprogramm, wie der DHL- und UPS-Konkurrent am Donnerstag nach Börsenschluss in Memphis mitteilte. Im dritten Quartal konnte Fedex Umsatz und Ergebnisse steigern. Die Aktie legte am Freitag vorbörslich um mehr als zehn Prozent zu. Neben der erhöhten Prognose überzeugten die Investoren auch die Quartalszahlen. Diese fielen besser als erwartet aus.

ROUNDUP 2: Fuchs peilt nach Stagnation 2026 Zuwächse an - Aktie gibt leicht nach

MANNHEIM - Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat 2025 trotz des schwachen Marktumfelds und der unberechenbaren US-Zollpolitik in etwa so viel verdient wie im Vorjahr. Die im Sommer gekappten Ziele für 2025 erreichten die Mannheimer. "Auch 2026 werde aufgrund der aktuellen Konflikte ein herausforderndes Jahr", sagte Finanzchefin Esma Saglik am Freitag. "Es ist schwer abzuschätzen, wohin die Reise 2026 gehen wird." Zunächst einmal sei das Unternehmen aber gut ins Jahr gestartet, sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs. Für 2026 peilt das Unternehmen Zuwächse bei Umsatz und operativem Ergebnis an.

ROUNDUP: Knorr-Mutter Unilever spricht über Verkauf des Lebensmittelgeschäfts

LONDON - Der Konsumgüterkonzern Unilever kommt bei seinen Bemühungen um die Trennung vom Lebensmittelgeschäft voran. Der Konzern sei derzeit in Gesprächen mit dem US-Gewürzhersteller McCormick & Co zum Verkauf der Sparte und habe ein Angebot erhalten, bestätigte Unilever am Freitag einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Ein Abschluss sei ungewiss. Die Unilever-Aktien gewannen in London am Nachmittag 1,1 Prozent. Die Papiere von McCormick verloren in New York nach Handelsbeginn rund 2 Prozent.

Novartis erweitert Brustkrebs-Portfolio mit Zukauf



Basel - Novartis übernimmt vom US-Biotechunternehmen Synnovation Therapeutics ein Krebsforschungsprogramm rund um den Wirkstoff SNV4818. Dazu erwirbt Novartis die Tochtergesellschaft Pikavation Therapeutics für zwei Milliarden US-Dollar. Zusätzlich können erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu einer Milliarde fällig werden.

Krones erhöht Dividende nach Gewinnanstieg



NEUTRAUBLING - Der Maschinenbauer Krones will nach einem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr mehr Dividende zahlen. So soll die Ausschüttung je Aktie um 20 Cent auf 2,80 Euro angehoben werden, wie der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen aus dem MDax am Freitag in Neutraubling mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit noch etwas mehr gerechnet. Hauptprofiteur der Dividende ist mit einem Anteil von knapp 52 Prozent die Eignerfamilie Kronseder.

Studie: Autoimporte aus China überholen erstmals EU-Exporte

STUTTGART - Die Kräfteverhältnisse im weltweiten Automarkt verschieben sich zunehmend: Die Autoimporte aus China in die Europäische Union haben einer Analyse zufolge erstmals die europäischen Exporte in die Volksrepublik übertroffen. Die Ausfuhren von Autos und Autoteilen aus der EU nach China sind vergangenes Jahr um 34 Prozent auf 16 Milliarden Euro gesunken, wie aus dem Papier der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervorgeht.

US-Behörde vertieft Prüfung von Teslas Selbstfahr-Technik

WASHINGTON - Die US-Verkehrssicherheitsbehörde vertieft ihre Untersuchung von Teslas Computersystem, das Elektroautos des Konzerns durch den Verkehr steuern soll. Die Auswertung von Unfalldaten lasse die Sorge aufkommen, dass die Technik Probleme bei schlechten Sichtbedingungen haben kann, erklärte die NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) zur Begründung.

Facebook-Konzern Meta lässt VR-Welt Horizon teilweise offen

MENLO PARK - Der Facebook-Konzern Meta wird nach dem Einschreiten von Nutzern ihre verlustreiche virtuelle 3D-Welt Horizon Worlds doch nicht komplett dichtmachen. Für den Zugang zu bereits veröffentlichten Spielen werde die Plattform in virtueller Realität auf absehbare Zeit weiter verfügbar bleiben, kündigte Meta-Technikchef Andrew Bosworth in einem Instagram-Video an.



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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



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