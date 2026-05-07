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WKN: A3E5D6 | ISIN: DE000A3E5D64 | Ticker-Symbol: FPE3
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07.05.26 | 13:45
38,240 Euro
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Chemie
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5-Tage-Chart
DEUTZ
DEUTZ AG Chart 1 Jahr
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DEUTZ AG11,500+8,49 %
FUCHS SE38,240-3,82 %
HENKEL AG & CO KGAA66,06+4,33 %
JUNGHEINRICH AG27,560+6,49 %
LANXESS AG16,640-7,86 %
PVA TEPLA AG40,620+7,18 %
SAF-HOLLAND SE19,260+6,17 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG33,570-5,73 %
SUSS MICROTEC SE88,60+8,78 %
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