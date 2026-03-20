Edelmetall-Rallye 2026: Sierra Madre Gold & Silver: Produktion trifft auf Expansion

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Sierra Madre Gold & Silver nutzt dieses Hochpreisumfeld durch den gezielten Ausbau der Produktion auf La Guitarra und verwandelt operative Effizienz in direkten Hebel für visionäre Rohstoff-Investoren.

Liebe Leserinnen und Leser,

in einer Zeit, in der das globale Finanzsystem nach neuen Ankern sucht, erleben wir eine historische Dynamik an den Rohstoffmärkten. Gold und Silber haben ihre Rolle als bloße Krisenwährung längst abgelegt und sind zu den entscheidenden Leistungsträgern moderner Portfolios avanciert.

Der Edelmetallmarkt: Ein neues Zeitalter

Die aktuellen Marktdaten unterstreichen die monumentale Verschiebung der Wertwahrnehmung. Während traditionelle Anlageklassen mit Volatilität kämpfen, präsentieren sich die Edelmetalle in einer Stärke, die vor wenigen Jahren noch undenkbar schien.

Gold auf Rekordniveau: Mit einem aktuellen Kurs von rund 4.700 USD pro Unze festigt das gelbe Metall seine Position als ultimativer Wertspeicher. Experten sehen in dieser Marke erst den Beginn einer längeren Aufwärtsphase, getrieben durch die anhaltende Diversifizierung der weltweiten Zentralbankreserven.

Mit einem aktuellen Kurs von rund festigt das gelbe Metall seine Position als ultimativer Wertspeicher. Experten sehen in dieser Marke erst den Beginn einer längeren Aufwärtsphase, getrieben durch die anhaltende Diversifizierung der weltweiten Zentralbankreserven. Silber im Superzyklus: Silber folgt dem Goldrausch nicht nur, es beginnt ihn zu überholen. Bei einem aktuellen Preis von etwa 73 USD pro Unze wird deutlich, dass das massive Angebotsdefizit - befeuert durch die industrielle Nachfrage in der KI-Infrastruktur und Solartechnik - den Markt fest im Griff hat.

Für Investoren stellt sich in diesem Hochpreisumfeld nicht mehr die Frage, ob man engagiert sein sollte, sondern wie. Während physische Bestände Sicherheit bieten, liegt der wahre Hebel bei den Unternehmen, die diese Metalle effizient und skalierbar aus dem Boden holen. In einem Markt, der nach physischem Nachschub dürstet, sind die Gewinner diejenigen, die bereits produzieren und ihre Kapazitäten massiv ausweiten.

Sierra Madre Gold & Silver: Produktion trifft auf Expansion

Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich Sierra Madre Gold & Silver (ISIN CA8263XP1041, WKN A3CM97). Während viele Wettbewerber noch in der Explorationsphase feststecken, hat Sierra Madre mit seinem Vorzeigeprojekt La Guitarra in Mexiko den entscheidenden Schritt bereits vollzogen.

Sierra Madre Gold & Silver (ISIN CA8263XP1041, WKN A3CM97) ist noch ein junges Unternehmen - und genau darin liegt seine Chance. Innerhalb weniger Monate nach dem Produktionsstart hat das Management nicht nur die erste Anlage stabilisiert, sondern bereits konkrete Ausbau- und Akquisitionspläne umgesetzt, die das Unternehmen in eine völlig neue Größenordnung heben könnten.

Im nachfolgenden Interview spricht Alex Langer, CEO von Sierra Madre Gold and Silver, über die jüngsten Erfolge und Zukunftspläne des Unternehmens, einschließlich der Expansionsbemühungen, Explorationsinitiativen und der aktuellen Marktbedingungen in Mexiko. Das Gespräch unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Produktion zu steigern und die Sicherheit in seinen Abläufen zu gewährleisten.

Das Wichtigste aus dem Interview zusammengefasst:

Kommerzieller Produktionsstart: 1. Januar 2025 mit 500 t/Tag.

Phase-1-Erweiterung: von 500 t/Tag auf 750-800 t/Tag bis Ende Juni 2025.

Langfristiges Ziel: 1.200-1.500 t/Tag bis Q3 2027 (zusätzlicher Ballmühlen- und Zerkleinerungsaufbau, neues, genehmigtes Tailings-Facility).

Finanzierung: 19,5 Mio. USD für Expansion und 25.000 m Bohrprogramm bei La Guitara; zusätzlich 57,5 Mio. USD zur Übernahme von Del Toro.

Übernahme Del Toro: 3.000 t/Tag Anlage (Blei, Silber, Zink), historisch ~19 Mio. Unzen Silber; geplantes 30.000 m Bohrprogramm.

Phase-1-Expansion: Was bereits läuft - und warum das wichtig ist

Der Start der kommerziellen Produktion Anfang 2025 war kein Zufallserfolg. Sierra Madre fährt seitdem stabil bei 500 t/Tag - ein solides Fundament, auf dem das Management nun zügig aufbaut. Die Phase-1-Erweiterung ist klar getaktet: bis Ende Juni sollen die Kapazitäten auf rund 750-800 t/Tag steigen. Technische Meilensteine sind bereits erreicht:

Cone-Crusher installiert und in Betrieb genommen - verbessert die Zerkleinerungskapazität und die Planbarkeit des Feed-Grads.

Neue Ballmühle in Reconditioning - unterwegs aus Chihuahua, Anlieferung in den nächsten 4-6 Wochen.

Pad/Backfill-Facility in Tuluka: Zivilarbeiten abgeschlossen, Installation geplant.

Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Die Zerkleinerungsstufe ist bereits live - ein sichtbares Signal, dass das Team liefert.

Wichtig: die Phase-2-Skalierung bis zu 1.200-1.500 t/Tag ist als planbarer Schritt gedacht, nicht als Wunschvorstellung. Benötigt werden eine zusätzliche Ballmühle, eine Duplizierung des Crushing-Circuits und vor allem ein vollständig genehmigtes Tailings-Facility. Die Investition für diesen Ausbau ist relativ moderat (etwa 5 Mio. USD für einen Teil der Arbeiten) - und das Management signalisiert, dass die Mittel aus der Kasse gedeckt sind.

Finanzierung und Explorationsplan bei La Guitara

Sierra Madre Gold & Silver (ISIN CA8263XP1041, WKN A3CM97) hat Kapital akquiriert, um organisch zu wachsen: 19,5 Mio. USD wurden eingeholt (Lead-Investor: Franklin Templeton). Dieses Kapital deckt sowohl die Produktionsausbauten als auch ein solides Bohrprogramm: etwa 25.000 Meter im East District von La Guitara.

Das Kapital gibt Spielraum: Ausbau + signifikante Exploration können parallel laufen.

Die Explorationsstrategie ist pragmatisch und sequenziell:

Priorität auf East District: aktive Feldarbeit (momentan vier Geologen permanent im Feld), 60 km identifizierte oberflächennahe Bänder/Strukturen. Untertage-Sampling zur Generierung konkreter Bohrzielen. Gestaffeltes Bohrprogramm: initial ~20 Löcher, dann 40, anschließend weitere 80 - Ausweitung je nach Ergebnissen und Cash-Flow.

Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Die Asset-Entwicklung beginnt am Boden: Geologen, Mapping und Underground-Sampling schaffen die Basis für zielgerichtetes Bohren.

"Wir begannen mit der kommerziellen Produktion am 1. Januar 2025 und laufen derzeit mit 500 Tonnen pro Tag - jetzt bauen wir das schrittweise aus."

Alex Langer, CEO von Sierra Madre Gold and Silver

Der Gamechanger: Übernahme Del Toro

Wenige Tage nach dem Site-Visit kam die Ankündigung: Sierra Madre übernimmt Del Toro von First Majestic. Das ist kein kleiner Zukauf - Del Toro ist eine moderne Anlage mit 3.000 t/Tag Kapazität (Blei-Silber-Zink), zuletzt 2020 in Produktion, gebaut 2014. Historische Zahlen sprechen von rund 19 Mio. Unzen Silber - eine Basis, die das Unternehmen deutlich ausbauen will.

Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Del Toro: eine wesentlich größere Anlage als La Guitara - strategisch ein großer Schritt.

Wesentliche Punkte zur Transaktion:

Finanzierung der Übernahme: 57,5 Mio. USD aufgebracht.

Geplantes Bohrprogramm: 30.000 m Explorationsbohrungen, um Ressourcen zu vergrößern und neue Zielzonen zu definieren.

Strategie zur Inbetriebnahme: Management prüft Szenarien - von "später, nach Ressourcenerweiterung" bis "kleinere, frühe Restart-Option (z. B. 800 t/Tag)", abhängig von Silberpreis und Cash-Generierung.

Del Toro bietet die Möglichkeit, die Produktionsplattform deutlich zu diversifizieren - sowohl geologisch als auch nach Metallen.

Synergien mit First Majestic und Team-Integration

Ein weiterer Vorteil der Del Toro-Übernahme: First Majestic bleibt als Partner und bedeutender Aktionär an Bord (nach Abschluss werden sie etwa ein Drittel der Anteile halten). Zudem übernimmt Sierra Madre rund 20 vorhandene Mitarbeiter vor Ort - Permits, Community Relations, Geologen und Ingenieure - was den Restart beschleunigen kann.

Partnerschaft, Know-how-Transfer und vorhandene Belegschaft reduzieren das Reaktivierungsrisiko signifikant.

Das Managementteam hat zudem beachtlich Eigenkapital im Spiel (CEO und Chairman summieren eigene Investments), und institutionelle Investoren wie Franklin Templeton und ein großer europäischer Rohstofffonds sind an Bord - ein solides Ownership-Konstrukt, das Vertrauen stiften sollte.

Sicherheitslage in Mexiko: Realität vs. Risiko

Ein zentrales Thema für Investoren in mexikanische Assets ist die Sicherheitslage. Sierra Madre betont, dass La Guitara in einer sehr sicheren Region liegt - etwa 90 Minuten außerhalb der Metropolregion Mexiko-Stadt, mit exzellenter Infrastruktur (Strom, Wasser, Straßen). Das unterscheidet dieses Projekt deutlich von Regionen mit stärkerem Sicherheitsrisiko.

Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Gute Infrastruktur und Nähe zu Mexiko-Stadt: strategische Vorteile für Logistik und Personal.

Trotz der jüngsten Probleme auf nationaler Ebene sieht das Management langfristig eine Entspannung, wenn die Behörden hart gegen organisierte Kriminalität vorgehen. Kurzfristig hat die Situation die Risikobewertung und damit auch die Aktienbewertungen einiger Branchenplayer gedrückt - opportunistisch betrachtet kann das aber auch Einstiegsgelegenheiten schaffen, wenn sich die Sicherheitslage stabilisiert.

Was bedeutet das für Anleger und Beobachter?

Die Story von Sierra Madre ist eine klassische "Execution-Story":

Operative Basis steht (Produktion läuft, erste Erweiterung fast abgeschlossen).

Finanzierung ist gesichert - für Expansion und signifikante Explorationen.

Strategische Übernahme (Del Toro) multipliziert die optionalen Upside-Szenarien: Ressourcenerweiterung, schnelle Restart-Optionen, Diversifikation nach Metallen und Regionen.

Risiken bleiben: Explorationsergebnisse sind unsicher, die geplanten Kapazitätserhöhungen müssen technisch und genehmigungsrechtlich sauber umgesetzt werden, und Marktrisiken (Metallpreise) können die Timing-Entscheidungen beeinflussen. Doch das Management hat einen klaren Fahrplan und ausreichend Kapital, um die nächsten 12-24 Monate aktiv zu gestalten.

Zeitliche Meilensteine, auf die man achten sollte

Ende Juni 2025: Abschluss Phase-1-Expansion (750-800 t/Tag) und Installation der Ballmühle/Pad-Facility.

Q2-Q3 2025: Start des 25.000 m Bohrprogramms bei La Guitara (East District).

Ende April/Anfang Mai 2025: Abschluss der Del Toro-Transaktion (sofern alle Bedingungen erfüllt sind).

Hälfte bis Ende 2025: Beginn der 30.000 m Explorationsbohrungen bei Del Toro, falls Zugriff möglich.

2027 Q3: Ziel 1.200-1.500 t/Tag an La Guitara (abhängig von Genehmigungen und Ausbauplänen).

Fazit: Warum Sierra Madre jetzt auf der Watchlist stehen sollte

Weil hier mehrere seltene Faktoren zusammenkommen: Ein junges Produzenten-Asset mit bereits gelooptem Produktionsstart, ein klares und finanzierbares Ausbaukonzept, ein umfangreiches Explorationsprogramm mit echten Upside-Chancen und eine strategische Akquisition, die das Profil des Unternehmens transformieren könnte. Das Management hat Kapital eingeworben, Schlüsselmaschinen und Infrastruktur werden installiert - und mit Del Toro ist ein signifikanter Hebel für Silber-Exposure hinzugekommen.

Für risikobewusste Anleger und Analysten gilt: Beobachten Sie die oben genannten Meilensteine. Jede Meldung zu den Bohrrichtungen, den ersten Assays und dem Zeitpunkt eines möglichen Del Toro-Restarts wird die Story in den nächsten Monaten entweder validieren oder neue Fragen aufwerfen. Bis dahin bleibt Sierra Madre ein spannender Name im mexikanischen Produzenten-Universum - mit einem klaren Plan und genügend Treibstoff, um ihn in Bewegung zu halten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.sierramadregoldandsilver.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

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