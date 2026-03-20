Der Luxusgüterkonzern LVMH erfreute lange Zeit die Anleger. Während des Handelsjahres 2024 trübte sich jedoch die Stimmung nach und nach und der Handelskonflikt mit den USA, die Schwäche in China und auch noch der starke Euro sind ein unangenehmer Cocktail für die abgelaufenen Geschäftszahlen, dessen Enttäuschung ohne Umschweife am Kursverlauf der Aktie abzulesen ist. Rettung in Sicht Fundamental deutet wenig auf eine unmittelbare Verbesserung hin. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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