Mit der Rabot Energy App können Verbraucher:innen zukünftig Geschirrspülmaschinen der Bosch-Tochter BSH Hausgeräte anbinden. Diese starten dann, wenn Strom besonders günstig ist. Rabot Energy startet eine Zusammenarbeit mit der BSH Hausgeräte GmbH, um Hausgeräte intelligent in den Strommarkt zu integrieren. BSH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Bosch-Gruppe. Nutzer:innen von smarten Geschirrspülmaschinen der BSH unter den Marken Bosch, Siemens, Neff und Constructa können zukünftig ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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